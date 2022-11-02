Любовь греет: в Петербурге начали расставлять шезлонги
В Санкт-Петербурге начали расставлять шезлонги и высаживать рядом с ними цветы
Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl-Heinz Spremberg; 5-tv.ru
В своих комментариях петербуржцы предполагают — может быть, кто-то чуть-чуть отстал от графика и перепутал сезоны.
В Петербурге начали появляться шезлонги. Рядом с ними еще высаживают цветы, несмотря на первые заморозки. За уверенными действиями рабочих наблюдали пораженные жители, они-то и поделились в сети этим видео.
В своих комментариях петербуржцы предполагают — может быть, кто-то чуть-чуть отстал от графика и перепутал сезоны. Ведь жителей в ближайшие дни ждут зимние курорты, а не летние. Возможно, скоро им ответят коммунальщики.
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