На Пятом канале акция «День добрых дел» для Леонида Соколова

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Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым нужна срочная помощь.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

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Помощь каждого из нас сегодня требуется Леониду — 17-летний парень с рождения не может ходить из-за деформации позвоночника и грыжи спинного мозга. Сейчас Леонид в московском интернате для детей-сирот с инвалидностью. Не так давно он приехал туда из маленького якутского города Нерюнгри. И в столице врачи нашли способ помочь парню.

Правда, потом, после операции, ему потребуется реабилитация, стоимостью один миллион сто тысяч рублей — и вот с этим помочь Леониду, кроме нас, некому. Для этого можно отправить смс с суммой пожертвования на номер 7101*, или отсканировать QR-код на экране.

«Я люблю, когда они радуются или смеются. Им приятно — и мне приятно».

17-летний Леня для малышей — лучший друг. Он понимает их, как никто другой: от него тоже когда-то отказались родители. Несколько месяцев назад Леня приехал в Москву из далекого якутского города Нерюнгри. Здесь, в интернате для детей-сирот с инвалидностью, он быстро стал всеобщим любимчиком.

«Я вышла из отпуска, меня встретил парень с очаровательной улыбкой. У меня были сумки в руках, и Леня как настоящий мужчина говорит: Я вам помогу! Меня это так удивило, тронуло…» — рассказала воспитатель благотворительного фонда Анастасия Ляшенко.

Чтобы была возможность помогать и себе, и другим нужны сильные руки. Такие упражнения необходимо выполнять каждый день. Ходить Леня не может с рождения — грыжа спинного мозга и страшно звучащее «расщепление позвоночника».

«При таком заболевании как у Лени, врожденном пороке развития позвоночника, страдает спинной мозг прежде всего. И вторично уже нарушается функция почек, чувствительность в конечностях», — сообщила старший педиатр Наталья Гортаева.

Сейчас операции при таком диагнозе делают даже внутриутробно. Но Лене помощь вовремя не оказали, и он прикован к инвалидной коляске. Несмотря на это, многое делает самостоятельно: сам одевается, заправляет кровать и даже готовит. Мечтает стать шеф-поваром.

Сейчас Лене наконец выпал шанс кардинально изменить свою жизнь. Столичные врачи готовы ему помочь.

«Необходимо несколько этапов оперативного вмешательства. Потому что проблема формировалась почти с рождения. Очень длительно. Нет ни достаточного количества мышц, ни достаточного количества тканей для того, чтобы распрямить ноги», — рассказала старший педиатр Наталья Гортаева.

Но не менее важна дальнейшая реабилитация. На это нужно больше миллиона рублей. Заплатить такие деньги за Леню просто некому. Но он верит в доброту людей, а еще в то, что скоро у него появится своя семья.

«В детском доме познакомились. Ее зовут Зина. На 2 года меня старше. Очень хорошая девочка. Если повезет, то мы будем вместе», — признался Леня.

Чтобы помочь Леониду, достаточно отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 7101*.

* — у абонентов Tele2 удерживается комиссия 18% с каждого пожертвования. При переводе денежных средств через QR-код или сайт фонда «Помоги.org» комиссия с благотворителей не взимается.

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