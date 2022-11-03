Эксперты ЭИСИ обсудили мировоззрение жителей России

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Кандидат политических наук Сутырин: Россия — самостоятельная цивилизация

Фото, видео: 5-tv.ru

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Речь шла о суверенитете, собственном пути развития, не похожем ни на одну другую модель.

О ДНК России, мировоззрении и ценностях нашей страны сегодня говорили на круглом столе экспертного института социальных исследований. Речь шла о суверенитете, собственном пути развития, не похожем ни на одну другую модель. И это не просто слова. Эту тему детально обсуждали ученые со всей страны и пришли к общему мнению.

«В ходе работы мы как раз говорили о том, что это есть такой единый преемственный процесс развития нашей цивилизации. Именно цивилизация, как самостоятельная отдельная цивилизация. Мы — не часть Европы, мы — не часть Азии, а мы — самодостаточная самостоятельная цивилизация России», — сказал проректор Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат политических наук Вячеслав Сутырин.

И дискуссии, конечно, были очень активные, но вот этот вот тезис, что все-таки Россия реализуется самостоятельно. Он действительно такой здесь консенсусный.

Также стало известно, что в наших вузах может появиться новый предмет — основы российской государственности. Сейчас обсуждается реформа высшего гуманитарного образования.

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