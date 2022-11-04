Блогер Оксана Самойлова спрыгнула с небоскреба во время отдыха в ОАЭ. Жена рэпера Джигана прокатилась на зиплайне в Дубае. Модель рассказала об экстремальном приключении в своей социальной сети.

Супруга российского певца поделилась с подписчиками своими переживаниями перед прыжком. По ее словам, она давно хотела это сделать, но никак не могла решиться. 34-летняя Самойлова призналась, что сначала ее не испугала высота в 170 метров, но тревога начала возрастать с приближением ее очереди.

«Сначала я думала, что не страшно. Потом передумала», — прокомментировала блогер.

Оксана Самойлова спрыгнула с небоскреба в Дубае. Фото: Instagram* / samoylovaoxana

Уже три недели Оксана Самойлова с Джиганом путешествует за границей. После морского круиза супруги с четырьмя детьми улетели в Дубай. Сама блогерша в шутку назвала свою семью «самой уставшей», объясняя недоброжелателям огромное количество отпусков.

Звездная пара проводит свои поездки активно, часто встречается с друзьями, а также вывозит на отдых родителей Оксаны. Рэперу такая компания по душе. Без тестя и тещи Джиган даже не хочет покидать страну.

Ранее 5-tv.ru сказывал, во сколько обошлись костюмы Самойловой и Джигана для Хэллоуина.

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