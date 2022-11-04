Врачи предупредили о последствиях частого потребления воды в больших количествах

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20

Уролог Лубенников назвал отек мозга и смерть последствием потребления большого количества воды

Врачи предупредили о последствиях частого потребления воды в больших количествах

Фото: www.globallookpress.com / imagefruit

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Какой объем выпитой воды считается нормой в сутки, а какой уже является критическим и провоцирует тяжелые болезни? Отвечают специалисты.

Если выпивать в день три или четыре литра воды, возрастает риск отек мозга и даже смерти. О страшных последствиях «передозировкой» жидкости предупредил врач-уролог Александр Лубенников в беседе с Lenta.ru.

Оптимальной дневной нормой воды для взрослого человека считаются от полутора до двух с половиной литров. Однако, если однажды выпить три или четыре литра воды, вреда никакого организму не будет. Но если систематически потреблять больше дневной нормы, высок риск снижения уровня жизни. К примеру, человек будет чаще ходить в туалет не только днем, но и ночью. Это повлечет за собой нарушение сна, которое отразится на настроении, работоспособности и даже потенции.

Кроме того, большой объем жидкости негативно сказывается на работе почек. Орган, перестав нормально функционировать, может спровоцировать появление отеков на руках, ногах и даже лице. Систематическое потребление большого количества воды людьми со слабым здоровьем вовсе может привести к летальному исходу.

«Форсированное потребление больших объемов жидкости за короткий промежуток времени в ряде случаев может привести к отеку головного мозга, нарушению координации тела, потере сознания и даже к смерти», — заявил Лубенников.

Врач-терапевт Артем Меринов отметил, что вода может стать причиной отравления.

«Большое количество жидкости может снизить концентрацию натрия в крови. В результате клетки могут начать набухать. Начнется тошнота, диарея и головная боль», — сказал Меринов.

Чтобы избежать каких-либо последствий, воду необходимо пить по мере необходимости, заключил Меринов.

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