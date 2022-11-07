Дышится непросто: тяжелобольной Сергей Кузнецов накануне смерти устроил концерт
Накануне смерти Сергей Кузнецов провел концерт памяти Юры Шатунова в Оренбурге
Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; Вконтакте / Лариса Пузач
В Оренбурге сообщили, что основатель группы «Ласковый май» скончался 7 ноября. Незадолго до этого люди рыдали под его песни на выступлении.
Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов провел последний концерт накануне смерти. 5 ноября был творческий вечер композитора. Огромное число фанатов смеялось и плакало под песни маэстро. Сам Кузнецов принимал комплименты и благодарности от поклонников.
Организатор концерта со сцены зачитал последнее стихотворение, которое Сергей Кузнецов посвятил своему подопечному — певцу Юре Шатунову.
«Мне холодно и дышится непросто. Сердечко, ты меня не подведи, я только начинаю жить свободно», — процитировала ведущая.
Кузнецов вел последние годы затворнический образ жизни. С родственниками не общался. Об этом рассказало правительство Оренбурга.
Знаменитый композитор в 1986 году основал музыкальный коллектив «Ласковый май». Группа дала старт карьере певца Юры Шатунова. Именно Кузнецов разглядел талант в мальчишке из детского дома.
Отмечается, что недавняя смерть Шатунова сказалась на здоровье композитора. У него сильно поднялся пульс из переживаний и потребовалась медицинская помощь.
Основатель «Ласкового мая» скончался на 59 году жизни в Оренбурге. Информацию о смерти композитора подтвердили в агентстве, которое занималось организацией концертов Кузнецова. По словам представителей агентства, Кузнецов не жаловался на самочувствие и был полон творческих планов.
Ранее 5-tv.ru писал, что эксперт выявил страшную и загадочную закономерность в череде смертей людей, связанных с «Ласковым маем».
- 2 нояб
- Данилко о последней встрече с Шатуновым: «Ему очень сложно было»
- 21 окт
- «Дьявол»: названа неожиданная причина гибели солистов «Ласкового мая»
- 13 окт
- «Кулаки в кровь об стену»: Разин доводил покойного Шатунова до истерики
- 10 окт
- Разин назвал цену, за которую Шатунов «продал» ему свои песни
- 9 окт
- Разин о правах Шатунова на хиты «Ласкового мая»: «Юрий не выиграл никакой суд»
- 8 окт
- «Убили концертами»: Разин назвал виновных в смерти Шатунова
- 5 окт
- Фейковая скорая и загадочный директор: фанатское расследование смерти Шатунова
- 28 сент
- «Правила, написанные кровью»: чему может научить россиян болезнь Юрия Шатунова
- 22 сент
- «Живые цветы»: вдова Шатунова определилась с выбором памятника артисту
- 18 сент
- Разин незадолго до смерти Шатунова: «Его не будет, потому что я его стираю!»
Читайте также
93%
-0.86 60.90
0.29
Нашли ошибку?