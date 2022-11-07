Дышится непросто: тяжелобольной Сергей Кузнецов накануне смерти устроил концерт

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 3 731

Накануне смерти Сергей Кузнецов провел концерт памяти Юры Шатунова в Оренбурге

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; Вконтакте / Лариса Пузач

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Умер Юра Шатунов

В Оренбурге сообщили, что основатель группы «Ласковый май» скончался 7 ноября. Незадолго до этого люди рыдали под его песни на выступлении.

Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов провел последний концерт накануне смерти. 5 ноября был творческий вечер композитора. Огромное число фанатов смеялось и плакало под песни маэстро. Сам Кузнецов принимал комплименты и благодарности от поклонников.

Организатор концерта со сцены зачитал последнее стихотворение, которое Сергей Кузнецов посвятил своему подопечному — певцу Юре Шатунову.

«Мне холодно и дышится непросто. Сердечко, ты меня не подведи, я только начинаю жить свободно», — процитировала ведущая.

Кузнецов вел последние годы затворнический образ жизни. С родственниками не общался. Об этом рассказало правительство Оренбурга.

Знаменитый композитор в 1986 году основал музыкальный коллектив «Ласковый май». Группа дала старт карьере певца Юры Шатунова. Именно Кузнецов разглядел талант в мальчишке из детского дома.

Отмечается, что недавняя смерть Шатунова сказалась на здоровье композитора. У него сильно поднялся пульс из переживаний и потребовалась медицинская помощь.

Основатель «Ласкового мая» скончался на 59 году жизни в Оренбурге. Информацию о смерти композитора подтвердили в агентстве, которое занималось организацией концертов Кузнецова. По словам представителей агентства, Кузнецов не жаловался на самочувствие и был полон творческих планов.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперт выявил страшную и загадочную закономерность в череде смертей людей, связанных с «Ласковым маем».

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Умер Юра Шатунов
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