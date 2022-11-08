«Очень важное заявление»: Трамп что-то задумал на следующий вторник

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 74

Экс-президент США Трамп пообещал сделать «очень важное» заявление 15 ноября

«Очень важное заявление»: Трамп что-то задумал на следующий вторник

Фото: www.globallookpress.com / White House

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Сейчас экс-президент Штатов пытается заслужить любовь американцев.

Бывший американский лидер Дональд Трамп пообещал сделать «очень важное» заявление во Флориде уже в следующий вторник. Это он анонсировал в ходе своего выступления на митинге в штате Огайо.

«Я собираюсь сделать очень важное объявление во вторник 15 ноября в Мар-о-Лаго в Палм-Бич Флорида», — сказал политик.

К слову, ранее CNN сделал публикацию о том, что Трамп намеревается официально объявить об участии в выборах в президенты страны в 2024 году. Как предположил телеканал, таким образом политик заранее хочет присвоить себе победу Республиканской партии, которая предполагается по итогам промежуточных выборов в конгресс.

Ранее все ждали, что Трамп официально объявит об участии в предвыборной гонке после промежуточных выборов, но до конца этого месяца. Во вторник США будет выбирать состав представителей и треть конгресса. Как показали основные опросы — впереди стоят республиканцы. Стоит отметить, что в последние два года они были в меньшинстве в обеих палатах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что происходит в США перед выборами в Конгресс.

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