ЧМ по футболу в Катаре хотят бойкотировать из-за слов посла про гомосексуализм

Интервью посла Чемпионата мира по футболу в Катаре с немецким журналистом вызвало настоящий скандал! Во время диалога репортер спросил Халида Салмана про отношение к людям нетрадиционной сексуальной ориентации в Катаре. В ответ на это бывший футболист назвал гомосексуальность заболеванием, которое повреждает ум.

«Они должны принять наши правила здесь», — заявил Салман.

«Но, по закону, гомосексуализм запрещен», — парировал журналист.

«Это харам! Ты знаешь, что такое харам?» — возмутился посол.

«Да. Так что, вы думаете, что — геи это харам?» — переспросил интервьюер.

«Да. Почему это харам? Я не строгий мусульманин, но это харам, потому что это повреждает ум», — заключил спикер.

Салман подчеркнул — если их дети увидят мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, это может негативно повлиять на их мировоззрение. А министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, выразила сомнение в том, что устроить Чемпионат мира по футболу в Катаре — хорошая идея. По ее мнению, страна не готова к мероприятиям такой важности, поскольку здесь есть проблемы с соблюдением прав человека.