В Москве 22-летний парень скончался после пластической операции

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 301

Пациент хотел скорректировать носовую перегородку. По факту случившегося проводится проверка.

В Москве 22-летний парень скончался после пластической операции

Фото: www.globallookpress.com / 001 Stewart Goldstein

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В частной столичной клинике 22-летний пациент скончался сразу после пластической операции. Как сообщил 5-tv.ru источник, знакомый с ситуацией, молодой человек, предположительно, скончался от тромбоэмболии (закупоривание кровеносного сосуда тромбом, который образовался от сосуда или стенки сердца и попал в циркулирующую кровь — Прим. ред.).

Парень обратился в клинику пластической хирургии, чтобы исправить носовую перегородку. Как стало известно 5-tv.ru, пациент весил 150 килограммов при росте 180, а также страдал от повышенного давления.

Операция длилась чуть более часа, и сразу после ее завершения у 22-летнего пациента остановилось сердце. Врачи вызвали бригаду реаниматологов, и пока ждали ее, пытались спасти парня с помощью кардиостимулятора. Но вернуть человека к жизни не удалось.

На данный момент обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что высохшую мумию человека обнаружили на унитазе в Зеленограде.

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