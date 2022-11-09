Какие выплаты положены малоимущим семьям с детьми
В России с 2023 года малоимущим семьям с детьми положено универсальное детское пособие
Фото, видео: Zuma / TASS; 5-tv.ru
Новая адресная помощь не отменяет выплат по старым правилам — у семей есть право выбора.
Малоимущие семьи с детьми получат новое универсальное пособие от государства. Размер социальной выплаты будет равняться 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума в регионе. В рублевом эквиваленте — это 7000 рублей, 10500 рублей или 14000 рублей, соответственно. Если дети родились до 31 декабря 2022 года, то семья имеет право выбрать между универсальным детским пособием и адресной поддержкой по старым правилам.
Виды выплат семьям с детьми, имеющим низкий уровень дохода
- Пособие по беременности и родам
Размер выплаты составит от 383200 рублей за одного ребенка, до 530000 рублей за двойню и тройню.
- Разовое пособие женам мобилизованных
Размер выплаты беременным супругам военнослужащих составит 14000 рублей.
- Выплаты на новорожденных детей
Пособие положено всем малоимущим семьям и составит 23000 рублей.
- Ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 лет
Размер выплаты составит от 8600 рублей до 33200 рублей.
- Компенсация родительской платы в детских садах
Размер выплаты составит от 20% за одного и до 70% за третьего и последующего детей
- Пособие малообеспеченным семьям
Размер выплаты составит 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на каждого ребенка.
В 2023 году в РФ на социальные выплаты выделят свыше двух триллионов рублей
Чтобы получить финансовую помощь от государства, разрешается одновременно владеть следующей недвижимостью:
- дом или дома (при условии, что на каждого члена семьи приходится менее 40 квадратных метров),
- одна дача,
- один гараж.
Данное условие также распространяется на другие виды собственности: земельный участок до 25 соток, один автомобиль старше пяти лет, сбережения (если доход от них не превышает прожиточный минимум).
Ранее 5-tv.ru писал, что единое пособие для детей до 17 лет будут выплачивать с 2023 года.
Читайте также
100%
-0.26 60.82
-0.08
Нашли ошибку?