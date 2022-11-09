Какие выплаты положены малоимущим семьям с детьми

Новая адресная помощь не отменяет выплат по старым правилам — у семей есть право выбора.

Малоимущие семьи с детьми получат новое универсальное пособие от государства. Размер социальной выплаты будет равняться 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума в регионе. В рублевом эквиваленте — это 7000 рублей, 10500 рублей или 14000 рублей, соответственно. Если дети родились до 31 декабря 2022 года, то семья имеет право выбрать между универсальным детским пособием и адресной поддержкой по старым правилам.

Виды выплат семьям с детьми, имеющим низкий уровень дохода

Пособие по беременности и родам

Размер выплаты составит от 383200 рублей за одного ребенка, до 530000 рублей за двойню и тройню.

Разовое пособие женам мобилизованных

Размер выплаты беременным супругам военнослужащих составит 14000 рублей.

Выплаты на новорожденных детей

Пособие положено всем малоимущим семьям и составит 23000 рублей.

Ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 лет

Размер выплаты составит от 8600 рублей до 33200 рублей.

Компенсация родительской платы в детских садах

Размер выплаты составит от 20% за одного и до 70% за третьего и последующего детей

Пособие малообеспеченным семьям

Размер выплаты составит 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на каждого ребенка.

В 2023 году в РФ на социальные выплаты выделят свыше двух триллионов рублей

Чтобы получить финансовую помощь от государства, разрешается одновременно владеть следующей недвижимостью:

дом или дома (при условии, что на каждого члена семьи приходится менее 40 квадратных метров),

одна дача,

один гараж.

Данное условие также распространяется на другие виды собственности: земельный участок до 25 соток, один автомобиль старше пяти лет, сбережения (если доход от них не превышает прожиточный минимум).

Ранее 5-tv.ru писал, что единое пособие для детей до 17 лет будут выплачивать с 2023 года.