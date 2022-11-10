Мы все умрем? Ученые объяснили алгоритм прогнозирования будущего

В современных реалиях компьютеры способны не только анализировать настоящее, но и предсказывать будущее человечества. Или нет?

Недавно общественность поразило предсказание необычного компьютера, якобы способного анализировать и прогнозировать развитие человеческой цивилизации. Чудо-машина была создана в 1973 по заказу Римского клуба и называется World One.

Этот суперкомпьютер заявил, что человечество перестанет существовать в период с 2040 по 2050 год из-за глобального потепления и загрязнения окружающей среды.

Далеко не все ученые верят заявлениям компьютера. 5-tv.ru поговорил с тремя экспертами и узнал их мнения.

Эколог и инженер-физик Илья Рыбальченко объяснил простую истину: чтобы компьютер сделал прогноз будущего, кто-то должен изначально загрузить в него алгоритм, схему, по которой машина будет работать. И здесь возникает вопрос — какой человек на планете Земля знает, по какому алгоритму развивается будущее?

«Я отношусь к этой истории как к ненаучной чуши. Те алгоритмы, которые были написаны в 70-х годах, они не просто смехотворны — они морально устарели», — рассказал Илья Рыбальченко.

Кандидат физико-математических наук Андрей Киселев тоже не доверяет странному компьютеру. Как метко отметил ученый, это не первый прогноз сделанный World One. И прошлые «предсказания» чудо-машины не сбывались.

«Я полагаю, что это нагнетание страстей», — подчеркнул Андрей Киселев.

Климатолог Нина Зайцева объяснила, что не нужно искать причину, не нужно пытаться разглядеть расплывчатое пятно будущего. Мы должны предпринимать действия в настоящем.

«Если человечество и погибнет, то совсем не по причине загрязнения и изменения климата. Человечество погибнет от собственной глупости», — поделилась мнением Нина Зайцева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какое будущее предсказали России известные прорицатели.