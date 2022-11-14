Видео: Лавров на фоне западных слухов о болезни передал россиянам теплый привет

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 82

Лавров на видео опроверг слухи западных журналистов о госпитализации и поблагодарил россиян за заботу

Фото, видео: Telegram / Мария Захарова

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Тема:
Саммит G20 на Бали

Мария Захарова запечатлела главу российской дипломатии за работой на свежем воздухе. Сейчас вся делегация находится на Бали для участия в саммите G20.

Глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал фейковые новости западного происхождения о своих проблемах со здоровьем. Официальный представитель ведомства Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале видео с острова Бали в Индонезии, куда российская делегация во главе с Сергеем Лавровым прибыла для участия в саммите «Большой двадцатки» (G20).

Только Лавров приземлился в Индонезии, западные СМИ поголовно начали писать, что глава российской дипломатии якобы экстренно госпитализирован и испытывает проблемы с сердцем.

Чтобы развеять слухи, Мария Захарова показала Сергея Лаврова за работой. На видео Сергей Викторович расположился на веранде и сосредоточенно готовился к предстоящему саммиту.

«И про нашего президента уже лет десять пишут, что он заболел. Это не новая игра в политике», — опроверг слухи Лавров и попросил западных журналистов писать правду и «быть честнее».

Мария Захарова отметила, что россияне всерьез встревожены ложными новостями и спрашивают о здоровье дипломата. Сергей Лавров сердечно поблагодарил граждан России за заботу и с улыбкой передал им теплый привет.

«Огромная благодарность за поддержку. Всем огромный привет!» — сказал Лавров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Индонезии встретили прибывшего на саммит G20 Сергея Лаврова.

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