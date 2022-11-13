Почетный караул и танцовщицы: прибывшего на саммит G20 Лаврова встретили на Бали

Глава МИД будет представлять Россию на встрече «большой двадцатки», которая пройдет 15–16 ноября в Индонезии.

Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, прибывшего на индонезийский остров Бали для участия в саммите G20, встретил почетный караул, а также музыканты и танцовщицы в национальных костюмах. Кадры прибытия главы российской дипломатии в Международный аэропорт Денпасара передал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

«Вот так встречают нашего министра иностранных дел в Денпасаре, на Бали: не только почетный караул, но и танцовщицы», — отметил он.

Напомним, Сергей Лавров будет представлять Россию на саммите «большой двадцатки», который пройдет 15–16 ноября на Бали. Как сообщили в российском дипломатическом ведомстве, делегация от РФ планирует изложить ряд инициатив относительно поставок продовольствия и энергоресурсов, включая усиление газового сотрудничества с Турцией и организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.

Накануне The Telegraph сообщил, что представители Евросоюза и Великобритании планируют саботировать российскую делегацию на G20 из-за действий России на Украине. Издание выяснило, что в качестве провокации европейские делегации хотят выходить из зала саммита во время выступления Лаврова и других представителей России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал критиковать Россию за события на Украине в рамках предстоящего саммита G20 в Индонезии.