Недружественные государства хотят ослабить Москву, но рано или поздно истина откроется для будущих поколений.

Украинские националисты хотели прикрыть свое предательство и позорную трусость псевдонациональными интересами. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа». Он отметил, что цель России — открыть людям глаза, раскрыть правду, какой бы она не была.

«России важно показать правду — хорошую или плохую, но объективную, оставив будущим поколениям», — сказал глава государства.

В том числе президент объяснил, что историю пытаются фальсифицировать с целью создания ложных посылов и предпосылок для новых агрессивных действий против России. По словам Путина, наша страна всегда будет помнить, что победа в Великой Отечественной Войне была добыта всеми народами Советского союза, однако 70% потерь понесла РСФСР.

Также глава государства заявил о попытках ослабить Москву со стороны ряда стран, которые хотят переписать мировую историю. Их старания становятся все агрессивнее, недружественные государства мечтают раскачать суверенитет России. Однако наша страна вовремя и твердо поставила заслон попыткам повлиять на ее суверенитет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обратил внимание губернатора Алтайского края на поддержку мобилизованных.