Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 51

Первые сирены прозвучали в восточных областях страны.

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Тема:
Специальная военная операция России

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Об этом говорится на официальном ресурсе по оповещению.

Первые сирены прозвучали в восточных областях страны около 40 минут назад. Следом волна охватила центральную, южную и западную части Незалежной.

Как сообщал 5-tv.ru, накануне вечером ВС РФ провели масштабную операцию по нанесению целей по инфраструктуре противника. Таким образом отключение света было зарегистрировано в Киевской, Львовской и других частях Украины.

Тема:
Специальная военная операция России
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