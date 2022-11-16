Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины
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Первые сирены прозвучали в восточных областях страны.
Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Об этом говорится на официальном ресурсе по оповещению.
Первые сирены прозвучали в восточных областях страны около 40 минут назад. Следом волна охватила центральную, южную и западную части Незалежной.
Как сообщал 5-tv.ru, накануне вечером ВС РФ провели масштабную операцию по нанесению целей по инфраструктуре противника. Таким образом отключение света было зарегистрировано в Киевской, Львовской и других частях Украины.
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