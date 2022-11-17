Московский тоннель залило пеной из-за тушения горящей машины
Машины ездили в ней по самые стекла.
Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru
Появились эффектные кадры из столицы, где в одном из тоннелей тушили горящую машину.
Пожарные службы так хорошо справились со своей задачей, что это происшествие запомнилось совсем не ярким пламенем, а огромным количеством пены, как будто кто-то решил устроить вечеринку прямо на проезжей части.
Машины ездили в ней по самые стекла и, конечно же, водители все снимали на видео.
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