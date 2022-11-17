Петербуржцы самостоятельно нашли вора домовых счетчиков и сдали полиции

Жители Петербурга развернули целую спецоперацию по поимке вора. Им давно не давал покоя похититель счетчиков в подъездах. А попался он в итоге вовсе не на месте преступления. Итак, представьте: утро, улица, автобус, знакомое лицо с камер наблюдения. Что было дальше — узнала Мария Терехина.

Ни намека на сопротивление, как будто знает, за что на него набросилась группа разгневанных мужчин. Да и понятно было, что церемониться они не настроены. Этого человека, как выяснилось, искали почти месяц, целым жилым комплексом.

Вот он же на записях камеры видеонаблюдения, установленной в многоэтажке. Уверенной походкой заходит в лифт: он здесь явно не впервые. Долго приводит себя в порядок, поправляет прическу, шапку и, довольный собой, идет скручивать заглушки и счетчики.

«Предприимчивые соседи на разных этажах расклеили объявления, что в парадной работают видеокамеры. Думали, это спугнет воришку. Но он в наглую продолжать орудовать. В один и тот же подъезд возвращался по несколько раз», — сообщила корреспондент Мария Терехина.

В итоге, как выглядит вор, быстро узнала вся парадная. Его фотографии украшали первый этаж. Но поймать с поличным подозреваемого не удавалось ни полиции, ни сотрудникам управляющей компании. До тех пор, пока одна из жительниц не встретилась с ним лицом к лицу в автобусе. Девушка не растерялась и в общем чате жильцов оперативно организовала «план „Перехват“».

«Не представляете, как было страшно, руки тряслись. Волновалась, что если он раньше выйдет, то все, я его упущу», — вспоминает жительница Красногвардейского района Анна Малиборская.

Операция по задержанию прошла успешно. Быстро подоспевшие крепкие мужчины вместе с представителями управляющей компании вывели подозреваемого из салона. А заодно и его приятеля, который так быстро сдаваться не собирался. Но и для него нашлись аргументы.

По словам коммунальщиков, скорее всего, грабитель относил добытое нечестным путем в пункты приема металлолома. За несколько недель он мог выручить немаленькую сумму.

«На нашем районе украл более 150 индивидуальных приборов учета. Это еще не окончательная цифра, так как мы производим еще осмотры коллекторных шкафов. Кража произошли в пяти многоквартирных домах», — сообщила управляющий ЖК «Цветной город» Дарья Кузьмина.

Выяснилось, что раньше задержанный снимал квартиру в этом же жилом комплексе. А потому хорошо знал, где и что воровать. Теперь с ним будет разбираться полиция.

Судя по тому, что на кадрах с камер видеонаблюдения разглядели еще одного человека, эту историю ждет продолжение. Вопрос, кто окажется быстрее: сами жильцы или полицейские. И те, и другие уже ищут второго воришку.