Сочетание невероятное: Журова рассказала об уникальных качествах Горшкова

Легендарный фигурист и спортивный чиновник скончался в возрасте 76 лет.

Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала смерть легендарного фигуриста и спортивного чиновника Александра Горшкова.

По ее словам, личность Горшкова представляла собой идеальное сочетание самых прекрасных качеств. Он был честным, добрым, объективным, иногда строгим, но всегда участливым и отзывчивым. Вместе с супругой Людмилой Пахомовой он буквально создал танцы на льду и навсегда останется эталоном в этой дисциплине.

«Это сочетание невероятных, прекрасных качеств в одном человеке. Помимо того, что он шестикратный чемпион, он со своей любимой женой Людмилой Пахомовой создал спортивные танцы на льду. Они до сих пор эталон этой дисциплины в фигурном катании», — поделилась Светлана Журова.

Кроме того, Александр Горшков никогда не отказывал человеку в беседе. Даже если гость заблуждался, ему всегда удавалось повернуть диалог в позитивное русло.

«Это человек, который был абсолютно отзывчив, в независимости от того, кто к нему пришел и с какой проблемой. И даже если человек неправ — он мог убедить. Я с ним недавно совсем сидела на награждении. И то тепло, которое он излучал, я ни у кого не видела. В моем понимании это был идеальный человек и идеальный мужчина», — тепло рассказала чемпионка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ирину Слуцкую привела в шок новость о смерти Александра Горшкова.