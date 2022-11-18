В Кремле оценили прорыв в расследовании диверсии на «Северных потоках»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 60

Песков призвал дождаться полной оценки ущерба от подрыва «Северных потоков»

Фото, видео: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

Еще в сентябре российские газопроводы кто-то взорвал, однако виновный пока не найден.

Важно найти виновников диверсий на «Северных потоках», а также дождаться оценки нанесенного взрывами ущерба. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами.

«Для начала надо дождаться полной оценки ущерба, проанализировать данные по ущербу перед тем, как спецы дадут заключение о перспективах восстановления или не восстановления. <…> Важно не останавливаться и найти того, кто стоит за этим подрывом», — объяснил представитель Кремля.

Он также назвал сам факт того, что стали поступать подтверждения о террористическом акте — доказательством тех сведений, которые были у российской стороны.

Сегодня Служба безопасности Швеции сообщила, что с места происшествия на «Северном потоке» изъяты «иностранные предметы» со следами взрывчатых веществ. Это выглядит как серьезный акт саботажа.

Сама авария на нитках трубопроводов компании Nord Stream Aktiengesellschaft случилась в ночь на 26 сентября 2022 года. В трех местах на трубах были найдены три утечки: две на «Северном потоке» и одна — на «Северном потоке — 2».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспечность бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс выдала виновников подрыва «Северного потока».

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