В Кремле оценили прорыв в расследовании диверсии на «Северных потоках»
Песков призвал дождаться полной оценки ущерба от подрыва «Северных потоков»
Фото, видео: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard; 5-tv.ru
Еще в сентябре российские газопроводы кто-то взорвал, однако виновный пока не найден.
Важно найти виновников диверсий на «Северных потоках», а также дождаться оценки нанесенного взрывами ущерба. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами.
«Для начала надо дождаться полной оценки ущерба, проанализировать данные по ущербу перед тем, как спецы дадут заключение о перспективах восстановления или не восстановления. <…> Важно не останавливаться и найти того, кто стоит за этим подрывом», — объяснил представитель Кремля.
Он также назвал сам факт того, что стали поступать подтверждения о террористическом акте — доказательством тех сведений, которые были у российской стороны.
Сегодня Служба безопасности Швеции сообщила, что с места происшествия на «Северном потоке» изъяты «иностранные предметы» со следами взрывчатых веществ. Это выглядит как серьезный акт саботажа.
Сама авария на нитках трубопроводов компании Nord Stream Aktiengesellschaft случилась в ночь на 26 сентября 2022 года. В трех местах на трубах были найдены три утечки: две на «Северном потоке» и одна — на «Северном потоке — 2».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспечность бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс выдала виновников подрыва «Северного потока».
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