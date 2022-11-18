За что? Пэрис Хилтон ответила на слова матери о своих проблемах с зачатием

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 66

Пэрис Хилтон опровергла слова своей матери о неудачных попытках забеременеть

За что? Пэрис Хилтон ответила на слова матери о своих проблемах с зачатием

Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin

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Знаменитость вышла замуж год назад, но до сих пор не родила ребенка.

Киноактриса и фотомодель Пэрис Хилтон опровергла слухи о проблемах с зачатием. Ранее об этом заявляла ее мать Кэти Хилтон, отмечая, что у нее разбивается сердце от страданий 41-летней дочери. Но знаменитость мнение близких удивило.

В минувший вторник Хилтон-младшая была замечена в аэропорту Лос-Анджелеса и там дала небольшое интервью журналистам зарубежного издания TMZ. Она отметила, что понятия не имеет, почему ее мама имеет такой представление о ней. Никаких трудностей, связанных с беременностью, у нее нет.

Более того, она призналась, что хочет завести детей с помощью процедуры ЭКО. Пэрис заверила, что она запаслась эмбрионами и вопрос материнства теперь – дело времени. Пара лишь ждет подходящего момента.

О том, что Пэрис Хилтон хочет стать мамой, СМИ стали рассказывать сразу после того, как она вышла замуж. Это произошло год назад, 15 ноября. Избранником богатой наследницы стал 40-летний предприниматель Картер Реум, с которым они были знакомы около десяти лет, встречались же только последние годы. Реум стал в жизни Пэрис первым мужчиной, с которым она дошла до ЗАГСа. Раньше все заканчивалось только помолвками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, через какие трудности прошла певица и телеведущая Ольга Орлова на пути к материнству. 

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