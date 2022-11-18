СК РФ возбудил уголовное дело после казни российских военнопленных

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 259

Видео с преступными действиями украинских националистов уже переданы в международные организации.

СК РФ возбудил уголовное дело после казни российских военнопленных

Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko

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После показательной казни боевиками ВСУ российских военнопленных Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

«Широкое распространение получило видео, на котором представители украинских вооруженных формирований расстреливают не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших к ним в плен», — отметили в ведомстве.

В связи с этим следственные органы возбудили в отношении украинских боевиков уголовное дело по признакам преступления, по статьям «Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности» и «Жестокое обращение с военнопленными, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов».

В настоящий момент военными следователями Следственного комитета Российской Федерации принимаются меры к идентификации лиц, совершивших преступление.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Минобороны РФ прокомментировали расправу ВСУ над российскими пленными.

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