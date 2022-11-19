«Много негативных переживаний»: какое будущее ждет Водянову и ее сестру

Дженнифер тяжело будет пережить то, что родные мама с сестрой от нее отказались.

Весь мир обсуждает тяжелую драму в семье российской супермодели Натальи Водяновой — звезда наконец-то смогла разыскать свою младшую сестру спустя 22 года разлуки. Их встречу в аэропорту увидел весь мир, родные сестры крепко обнимались, не сдерживая слезы радости. Но получится ли у них сохранить теплые отношения — большой вопрос, об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала психолог Елена Масолова.

«История воссоединения Натальи Водяновой с сестрой после 22 лет разлуки непростая для всех ее участников. Тот факт, что Наталья все эти годы искала свою сестру может косвенно указывать на то, что она испытывала чувство вины за то, что дала совет матери — отказаться от ребенка. Конечно, на мой взгляд, тяжелые условия жизни — это слишком кардинальный способ решения проблемы, и, скорее, является неким оправданием того, что произошло», — рассуждает эксперт.

По ее словам, решение о том, чтобы завести ребенка, родить его и дальше воспитывать, должен принимать взрослый человек, в данном случае — мать ребенка, а не 18-летняя девушка. Почему Водянова дала матери такой жесткий и тяжелый совет, можно только догадываться, но психолог не спешит винить за это звезду. Самый большой вопрос здесь — смогут ли сестры наладить теплые родственные отношения.

«На мой взгляд, у них достаточно много шансов для того, чтобы это сделать. Дело в том, что у братьев и сестер, когда они растут вместе, возникает очень много негативных переживаний относительно друг друга, и они конкурируют за внимание родителей. Наталья и Дженнифер избежали такого опыта, что может позволить им с чистого листа начать общение друг с другом», — обнадеживает специалист.

По словам Елены Масоловой, есть всего две вещи, которые могут омрачить их сестринские взаимоотношения — с одной стороны, это чувство вины у Натальи Водяновой за свой поступок, а с другой стороны — чувство обиды у Дженнифер из-за того, что родные от нее отказались. Но если девушки смогут пойти друг другу навстречу, то смогут стать по-настоящему близкими людьми.

Ранее 5-tv.ru показал видео встречи Натальи Водяновой с ее младшей сестрой Дженнифер.