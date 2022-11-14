Возвращение Бориса Джонсона: почему Риши Сунак провалился как премьер-министр

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 366

Политолог раскритиковал заявление Риши Сунака о президенте РФ Владимире Путине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Li Ying; ВКонтакте / Антон Бредихин; 5-tv.ru

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Ошибки государственных деятелей Великобритании становятся все более нелепыми, а на кону стоит судьба многих стран мира.

Утром 14 ноября общественность всколыхнули нелепые заявления нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, что Владимир Путин должен был приехать лично на саммит G20, а не отправлять вместо себя министра иностранных дел Сергея Лаврова. Уже даже сами британцы смеются над своими незадачливыми государственными деятелями, которые только и успевают, что позорить и себя, и свою страну.

Самое интересное, что тот же самый Риши Сунак буквально несколько недель назад активно призывал мировое сообщество отказать в участии в саммите G20 президенту РФ Владимиру Путину. Жители Великобритании смеются "сквозь слезы" — по их мнению, гораздо более серьезную опасность для их страны представляют их собственный премьер-министр вместе с канцлером британского казначейства Джереми Хант, а не президент РФ Владимир Путин.

Что происходит с Великобританией и к чему приведут такие глупые заявления их чиновников рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru политолог Антон Бредихин.

«Безусловно, фигура Риши Сунака — ошибочна. Почему? Потому что тут прогадали все. Подобрали явно не того человека на роль премьера и теперь расхлебывают последствия. То он поддерживает Украину, то он не поддерживает Зеленского. Он усугубляет ситуацию по всем фронтам», — подмечает эксперт.

По мнению политолога, для человека, который должен вывести Соединенное Королевство из энергетических, экономических и политических проблем просто недопустимо делать такие заявления. Риши Сунак не просто так вступил в эту должность после рекордного провала Лиз Трасс, шанса на ошибку уже нет, страна находится в глубоком кризисе, и любая оплошность может повлечь за собой тотальную нищету, затяжное горе и разруху. Чтобы этого избежать, считает специалист, необходимо было назначить на пост премьер-министра совершенно другого политика.

«Борис Джонсон должен был завершать то, что он втянул Украину. Он должен был вернуться, но этого не вышло. Соответственно, теперь большая кадровая ошибка вершит судьбу очень многих стран мира», — добавил политолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Индонезии встретили прибывшего на саммит G20 Сергея Лаврова.

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