Бабушка-сторож из фильма «Операция Ы» Мария Кравчуновская умерла в одиночестве

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 40

Жизнь артистки, несмотря на знаковые роли — небольшие, но запоминающиеся — сложилась печально.

Бабушка-сторож из фильма «Операция Ы» Мария Кравчуновская умерла в одиночестве

Фото: Кадр из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай, 1965 г.

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Актриса Мария Кравчуновская, сыгравшая бабушку-сторожа в легендарном фильме Леонида Гайдая «Операция Ы», последние годы жизни провела в казенном учреждении и умерла одинокой в возрасте 80 лет. Ее небольшие, но яркие роли в картинах мастера запомнились советскому и российскому зрителю, однако слава не принесла счастья в личной жизни, пишет «Царьград».

Кравчуновская снималась не только в «Операции Ы», но и в других лентах Гайдая — «Трижды воскресший» и «Жених с того света». Режиссер не задумываясь пригласил ее в новый проект. Стоит отметить, карьера актрисы началась уже в преклонном возрасте. Сцену с укачиванием внучки шутливо цитируют зрители разных поколений. Заботиться о собственных внуках артистке не довелось.

Кравчуновская была замужем за пианистом Марком Мейчиком, брак был коротким, детей в нем супруги не родили. Жила актриса в московской квартире, в старости решила оставить ее и переехала в Дом ветеранов сцены. Там и провела последние годы в окружении таких же одиноких людей и медперсонала. Скончалась в возрасте 80 лет в 1978 году.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью с Юрием Стояновым. Артист рассказал, каким другом был его покойный партнер по «Городку» и другим проектам, Илья Олейников.

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