«Это ты, Мао?» — Байдена и Трюдо подвели костюмы на G20
В Байдене и Трюдо неожиданно узнали азиатских коммунистических лидеров
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld; 5-tv.ru
Давней традицией на саммитах стало облачение в национальные наряды. Иногда это приводит к комичным ситуациям.
Как минимум, двое жителей планеты земля сегодня пережили настоящее перерождение. В Джо Байдене и канадском премьере Джастине Трюдо неожиданно узнали азиатских коммунистических лидеров.
Все дело в национальных индонезийских костюмах, в которые облачили участников саммита G20 на Бали. Но вот на этих двоих они смотрелись особенно колоритно. Кто-то тут же сравнил Байдена с великим кормчим Мао. А Трюдо многим показался похож на северо-корейского лидера Ким Чен Ына.
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