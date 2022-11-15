«Это ты, Мао?» — Байдена и Трюдо подвели костюмы на G20

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В Байдене и Трюдо неожиданно узнали азиатских коммунистических лидеров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld; 5-tv.ru

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Тема:
Саммит G20 на Бали

Давней традицией на саммитах стало облачение в национальные наряды. Иногда это приводит к комичным ситуациям.

Как минимум, двое жителей планеты земля сегодня пережили настоящее перерождение. В Джо Байдене и канадском премьере Джастине Трюдо неожиданно узнали азиатских коммунистических лидеров.

Все дело в национальных индонезийских костюмах, в которые облачили участников саммита G20 на Бали. Но вот на этих двоих они смотрелись особенно колоритно. Кто-то тут же сравнил Байдена с великим кормчим Мао. А Трюдо многим показался похож на северо-корейского лидера Ким Чен Ына.

 

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Саммит G20 на Бали
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