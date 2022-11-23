Россиянам рассказали, какие услуги ЖКХ и на сколько подорожают с 1 декабря

В России с 1 декабря проиндексируют тарифы ЖКХ. Подорожание затронет не все виды услуг. Так, изменения коснутся цен на горячую и холодную воду, тепло, газ, электроэнергию, твердые коммунальные отходы. При этом рост цены в каждом регионе не должен превышать 9%.

Вместе с тем прежние тарифы сохранятся на содержание и ремонт жилья, капремонт, радиоточку. Льготы на оплату услуг ЖКХ также будут по-прежнему действовать.

Кроме того, в ближайшие полтора года, то есть до июля 2024 года, ставки подниматься не будут. А перенос индексации на более ранний срок продиктован необходимостью обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ.

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