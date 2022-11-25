Захарова назвала НАТО соучастником преступлений киевского режима
Захарова: «НАТО — соучастник преступлений киевского режима»
Фото: www.globallookpress.com / Arno Burgi
Запад продолжает вести двойную игру, затягивая конфликт в Незалежной «до последнего украинца».
Генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг говорил о том, что военно-политический блок смог «значительно расширить производство в Восточной Европе вооружений и боеприпасов советских образцов, которые необходимы Украине». Слова руководителя НАТО прокомментировала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
«НАТО — соучастник преступлений киевского режима», — написала дипломат в Telegram.
До этого представитель российского МИДа раскритиковала постпреда Украины при ООН Сергея Кислицу за хамство в отношении российских дипломатов. Тот заявил в социальных сетях, что слушать коллегу из РФ «одна из самых ужасных обязанностей».
Захарова отмечала, что характерными чертами киевской власти стали «продажность, злоба, аморальность, слабоумие и бесноватость». Также она подчеркнула, что власти Незалежной «Идут на дно, горделиво подняв средний палец, ставший их позорным символом».
Ранее 5-tv.ru писал о том, кем Захарова предложила признать Европарламент.
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