Запад продолжает вести двойную игру, затягивая конфликт в Незалежной «до последнего украинца».

Генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг говорил о том, что военно-политический блок смог «значительно расширить производство в Восточной Европе вооружений и боеприпасов советских образцов, которые необходимы Украине». Слова руководителя НАТО прокомментировала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

«НАТО — соучастник преступлений киевского режима», — написала дипломат в Telegram.

До этого представитель российского МИДа раскритиковала постпреда Украины при ООН Сергея Кислицу за хамство в отношении российских дипломатов. Тот заявил в социальных сетях, что слушать коллегу из РФ «одна из самых ужасных обязанностей».

Захарова отмечала, что характерными чертами киевской власти стали «продажность, злоба, аморальность, слабоумие и бесноватость». Также она подчеркнула, что власти Незалежной «Идут на дно, горделиво подняв средний палец, ставший их позорным символом».

Ранее 5-tv.ru писал о том, кем Захарова предложила признать Европарламент.