«Миллион платят»: звезды «Дома-2» Ермакова и Чистов объяснили возвращение на шоу

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 127

Звезды «Дома-2» Ермакова и Чистов объяснили возвращение на шоу желанием выиграть миллион

«Миллион платят»: звезды «Дома-2» Ермакова и Чистов объяснили возвращение на шоу

Фото: Instagram* / chistovdaniel

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Участники покинули скандальный телепроект полгода назад. «За периметром» сыграли свадьбу, пожили вместе и поняли — надо опять вернуться в привычное и родное им место.

Экс-участники реалити-шоу «Дом-2» Надежда Ермакова и ее муж Даниэль Чистов объяснили, почему они решили вернуться в скандальный телепроект. Оттуда они ушли в мае, спустя три месяца сыграли свадьбу, стали организовывать семейный быт, но внезапно планы поменялись.

«Все спрашивают, что мы тут забыли? Пытаюсь объяснить: ячейку семьи мы создали, а теперь пора нашу семью увеличивать. Тем более миллион платят, а это хорошая помощь молодым родителям, как по мне», — сообщил Чистов в своем Telegram-канале.

Чистов имел в виду новые правила проекта. По заявлениям продюсеров шоу, все пары, кто забеременеет на телепроекте, сможет побороться за денежный приз в размере десяти миллионов рублей. Вместе с тем незадолго до возвращения на шоу Ермакова рассказывала, сколько ей нужно денег для комфортного проживания в Москве. Заработка сейчас — 300-400 тысяч рублей — ей вполне хватает. Но если есть возможность получать больше, то почему бы не воспользоваться шансом?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова пожаловалась на появившиеся проблемы с дыханием у двухмесячных близнецов.

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