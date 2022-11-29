Дети выросли и разъехались: как начать жить для себя?

Родители взрослых детей часто сталкиваются с целым рядом проблем.

Очень часто родители думают, что начнут жить для себя, когда воспитают детей. Но, когда дети действительно покидают родное гнездо, многие теряются и не знают, как жить дальше. О том, почему так происходит в беседе с aif.ru рассказала гештальт-терапевт Алла Бажан.

Сначала детей воспитаю, а потом жить начну

По словам эксперта, вместо того, чтобы тратить деньги на себя, родители постоянно стремятся помочь детям финансово, даже если они уже работают и могут обеспечивать себя сами.

«В данном случае первичны не деньги, а то, что человек умеет получать удовольствие только тогда, когда помогает другому, жертвуя собой. Основная установка нашего общества, в особенности старшего поколения, — „жить нужно для других“», — объяснила терапевт.

В постоянной гонке за благополучие детей родители забывают обращать внимание на себя. Алла Бажан отметила, что многие обещают «пожить для себя», когда воспитают детей. Но что их ждет на самом деле — куча свободного времени и полное неумение им распорядиться.

«Без многозадачности и бесконечного аврала люди встречаются с внутренней пустотой. Оказывается, что для себя им ничего не нужно. Они не знают, как жить только для себя. В итоге все мечты о жизни без детей были всего лишь защитным механизмом от того, что те приносили много суеты и дискомфорта, а родители не знали, как это урегулировать», — рассказала Бажан.

Без детей появилась мысль о разводе

Вторая неприятная новость, отметила терапевт, — это потеря связи со своим партнером. Зачастую дети — единственное, что удерживает брак, и без них у супругов просто нет общих тем для разговора.

«Кто-то расходится, кто-то начинает обвинять супруга, кто-то переключается в религию или становится заядлым садоводом, делая все, чтобы не встречаться с болезненной правдой. Чтобы не убегать, необходимо понять: все это произошло, потому что раньше очень мало времени уделяли себе и взаимоотношениям с супругом», — объяснила эксперт.

Она посоветовала супругам заново начать узнавать друг друга: ходить на свидания, искать новый совместный досуг.

Как жить для себя

Чтобы не чувствовать себя бездельником, Алла Бажан советует начать делать для себя все то, что раньше делалось для детей.

«Начать заводить новых друзей, найти для себя кружки по интересам, изучить варианты экскурсий и всего того, о чем вы мечтали, но не смогли воплотить в жизнь из-за высокой занятости семьей», — подытожила эксперт.

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