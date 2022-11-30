Рэпер T-Killah и Мария Тарасова ждут первенца

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 95

Рэпер T-Killah впервые станет отцом

Рэпер T-Killah и Мария Тарасова ждут первенца

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Подписчики пишут, как рады за пару, а многие вообще-то давно догадывались о беременности Марии.

Сегодня стало известно о беременности блогера Марии Тарасовой, жены известного рэпера T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов). Об этом блогер сообщила в социальной сети.

Мария выложила снимок, на котором предстала перед пользователями с округлившимся животиком.

Подписчики тут же начали поздравлять звездную пару.

«Какая ты, ура, какие формы», — написала Анастасия Костенко, жена экс-футболиста Дмитрия Тарасова, который, к тому же, двоюродный брат рэпера T-Killah.

Другие писали о том, что как они рады за пару, а многие вообще-то давно догадывались о беременности Марии.

Александр и Мария познакомились в 2018 году в рамках одного мероприятия. Спустя некоторое время рэпер сделал предложение своей возлюбленной и уже летом 2019 года они поженились.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Регина Тодоренко заявила о планах родить третьего ребенка. Звезда только недавно родила второго сына Мирослава, однако быстро восстановилась и уже в декабре начнет готовиться к появлению нового малыша.

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Рэпер T-Killah и Мария Тарасова ждут первенца

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