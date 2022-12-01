Безрукова раскрыла правду о назревшем в семье Преснякова и Подольской разводе

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 46

Актриса Безрукова назвала Преснякова-младшего и Подольскую гармоничной парой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Благополучная в соцсетях семья звезд, по слухам переживает тяжелый период, полный ссор и неуклонно ведущий к расставанию.

Певцы Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший — нежная и любящая пара, которая едва ли переживает на самом деле приписываемые прессой ссоры и подготовку к разводу. Такое мнение высказала актриса и телеведущая Ирина Безрукова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru на презентации фильма «Елки-9». Она отметила, что только сами звезды знают правду о своих отношениях, остальное, очевидно, выдумки ради яркого заголовка.

«Любой известный человек приковывает к себе внимание и журналистам тоже нужно о чем-то писать. И вот эти предположения значат то, что ситуация неясная. Может быть, вообще нет этой ситуации. Мне кажется, что со временем все прояснится. Все мы узнаем, когда они решат донести это все до широкой публики», — сказала Безрукова.

Повод уличить знаменитостей пресса ищет постоянно. Стоит Подольской отправиться в отпуск без мужа, всем «становится понятно» — опять поругались. На деле оказывается, что работа не позволила главе семейства полететь вместе с родными на отдых, и он просто присоединился позже. Артисты вместе вот уже 17 лет, в их союзе на свет появились двое сыновей. Как признавался Пресняков, особенно активно его «разводят» с женой последние пять лет. Судя по всему только те, кто не знает, как живут знаменитости.

«Очень гармоничная пара, прекраснейшая пара, мне кажется. И двое деток чудесных. Но они оба — творцы, оба — певцы, там такие нежные отношения. По крайней мере, когда я их видела. Это же чувствуется, когда люди испытывают столь нежные чувства спустя достаточно приличное время уже в замужестве», — поделилась воспоминаниями о семье музыкантов Безрукова.

Пресняков-младший, стоит отметить, как по заказу регулярно публикует в социальных сетях доказательства своего личного счастья. Он делится фотографиями с супругой и детьми и говорит в интервью, что с каждым годом только крепче в нее влюбляется. Не отстает и Подольская. В ее личном блоге появляются трогательные кадры и милые истории о совместной жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о тяжелой болезни с неприятными последствиями, которую из-за собственной беспечности подхватил Владимир Пресняков.

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