Довольная и полуголая: Асмус выложила фото из бани в одной простынке

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 70

Кристина Асмус опубликовала фотографию из бани в одной простынке

Довольная и полуголая: Асмус выложила фото из бани в одной простынке

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Alex Kazakov

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Звезда сериала «Интерны» без стеснения делится с публикой откровенными кадрами.

Звезда сериала «Интерны» и фильма «Текст» Кристина Асмус опубликовала откровенный снимок. Знаменитость в последнее время часто пропадает на работе, поэтому свободное время старается посвящать отдыху. В этот раз она посетила баню, о чем и сообщила в социальной сети.

«Не модно, не презентабельно, не роскошно, зато красиво, естественно и хорошо. Зато это я! Баня после смены была лучшим решением! Уже в третий раз хожу в общественные. Хожу одна. Удивилась самой себе, как мне было комфортно и легко», — сопроводила пикантный снимок Асмус.

Кристина Асмус отдохнула в бане после рабочего дняКристина Асмус отдохнула в бане после рабочего дня. Источник фото: Instagram* / asmuskristina

На фотографии она предстала без макияжа и обнаженной, прикрывшись лишь простынкой. Поклонники отметили естественную красоту Асмус и рассказали, что тоже любят ходить в баню.

К слову, Асмус не первый раз делится с публикой откровенными снимками. Одни восхищаются фигурой знаменитости, другие же критикуют ее за столь личные кадры. Одно время ей угрожали даже расправой. Произошло это после выхода на экраны фильма «Текст», где актриса с коллегой Иваном Янковским сыграла постельную сцену.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-супруга рэпера Гуфа Айза продает интимные фото.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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