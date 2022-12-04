Мария Захарова рассказала «неудачный анекдот» про ОБСЕ и Корейский полуостров

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 193

Представитель МИД Захарова: ОБСЕ провалила свою главную миссию в Европе, зато обсудили Корейский полуостров без КНДР

Мария Захарова рассказала «неудачный анекдот» про ОБСЕ и Корейский полуостров

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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Официальный представитель МИД России призвала организацию заняться своими непосредственными обязанностями.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о провале главной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«ОБСЕ провалила свою главную миссию — обеспечение безопасности и сотрудничества в Европе. Ни того, ни другого нет. И развалили десятилетиями создававшуюся архитектуру баланса сил и взаимодействия как раз западное крыло ОБСЕ, а не какие-то внешние силы», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, ОБСЕ занимается чем угодно, кроме своих прямых обязанностей. Например, не имея никакого отношения к Азии и Корейскому полуострову, на недавнем саммите она решила обсудить корейскую проблематику.

«То, что у западников не все хорошо с географией, мы уже поняли. Но хотя бы своих собственных членов они посчитать могли? Ни Северная, ни Южная Кореи в ОБСЕ не входят», — подчеркнула представитель МИД.

Захарова призвала ОБСЕ заняться ее непосредственными обязанностями, в частности, «обеспечить визит главы делегации страны-члена ОБСЕ на заседание Совета министров иностранных дел», имея в виду недавний отказ главе МИД РФ Сергея Лаврова в поездке в Польшу.

Захарова язвительно отметила, что после Корейского полуострова «объектами спасения» для ОБСЕ, по всей видимости, станут Иран, Венесуэла и вся Африка.

«Действующие председательства находили любые предлоги изыскать проблемы вне территории ОБСЕ, искали повод заняться любой чепухой, лишь бы не Украиной. Итог заметен. И на этом неудачный анекдот про ОБСЕ и Корейский полуостров можно было бы заканчивать, если бы не два обстоятельства. На мероприятие по межкорейскому урегулированию Не пригласили представителей КНДР. Обсуждали Украину», — подчеркнула Мария Захарова.

Накануне представитель российского МИД Захарова раскритиковала двуличную позицию ООН об изнасилованиях украинок. Она указала, что организация закрывает глаза на проблему насилия над беженками из Украины в Европе, зато постоянно и громко обвиняет в этом российских военных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова предрекла Западу «несварение» за ложь про Россию.

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