Самогонный аппарат взорвался в квартире жилого дома в Казани

Жилье получило легкие повреждения, никто не пострадал.

В Казани взрыв частично разрушил двухкомнатную квартиру на 16-м этаже жилого дома.

Причина ЧП достаточно необычна, тем более для современного жилого комплекса — разгерметизация самогонного аппарата.

В окнах выбиты стекла, посекло потолок и стены, но несущие конструкции не задеты.

И хоть пострадавших нет, жители дома не скрывают негодования от опасного соседства.