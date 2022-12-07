Как получить компенсацию за моральный вред от некачественного лечения?

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 30

В РФ можно получить компенсацию за моральный вред от некачественного лечения

Как получить компенсацию за моральный вред от некачественного лечения?

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Новые наказания за врачебные ошибки в ходе лечения являются не единственным нововведением.

Медицинские организации должны компенсировать моральный вред пациентам в случае оказания некачественной медпомощи. Это следует из постановления, утвержденного Пленумом Верховного суда России. Теперь ошибки врачей дорого обойдутся для работодателей.

Как отметило издание «Российская газета», в случае возникновения проблем в ходе лечения, медики должны будут не просто доказать свою невиновность, но и правомерность действий. То есть, придется убедить суд, что рука не дергалась во время укола, игла попала в нужное место, весь процесс был грамотным. То же касается назначения препаратов и соблюдения соответствующих протоколов.

В том числе в постановлении сказано, что если пациент умрет из-за врачебной ошибки, его родственники имеют право подать иск о моральном вреде. Но стоит отметить, что трудности с медициной не единственное, что затронули в документах.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев объяснил, что протокол дает больше возможностей для разных компенсаций за моральный ущерб. Существуют также виды нематериальных благ.

«Одно из важных уточнений: оскорблениями могут считаться даже высказывания в форме оценочного суждения. Нередко оскорбления маскируются под высказывание мнения, чтобы избежать ответственности. Тем не менее даже завуалированные обвинения могут стать поводом для судебного разбирательства в рамках иска о защите чести и достоинства», — объяснил он.

В том числе высказался и вице-президент Гильдии российских адвокатов Никита Филиппов. Он объяснил, что в документе представлены детальные случаи для возможности применения компенсации. Допустим, если врач нарушит тайну усыновления.

«Еще один интересный пример — умышленная порча дорогой в неимущественном плане для человека вещи (в проекте приводится как пример единственный экземпляр семейного фотоальбома), Очевидно, что вещь, даже не имеющая особой материальной ценности, может представлять собой особую ценность для человека», — рассказал Филиппов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, можно ли умереть от гриппа или ОРВИ, если лечиться «как надо».

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