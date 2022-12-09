Fox News: Зеленского не интересует свобода или демократия

Гонения на православную церковь на Украине осудили в США — в эфире одного из популярных телеканалов Fox News.

Ведущий Такер Карлсон назвал Владимира Зеленского опасным диктатором, который арестовывает священников, оппозиционных политиков и журналистов.

Все это явно нарушает Конституцию, но она, очевидно, ничего не значит для действующего украинского президента. При этом Вашингтон спонсирует одиозный киевский режим.

«Очевидно, что Зеленского не интересует свобода и демократия. Он опасный диктатор, который использовал $100 млрд американских налогоплательщиков, чтобы выстроить однопартийное полицейское государство на Украине. Это не преувеличение», — заявил ведущий.

Ранее 5-tv.ru писал, как политолог объяснил ужас Зеленского перед НАТО.