«Как отвлечься от просмотра сериала»: Ковальчук пошутила о скандале с Харламовым

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Иван Обухов
Иван Обухов 82

Актриса Катерина Ковальчук высмеяла скандал с Асмус и Харламовым

«Как отвлечься от просмотра сериала»: Ковальчук пошутила о скандале с Харламовым

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Катерина состояла с шоуменом в романтических отношениях и не смогла молчать.

Актриса Катерина Ковальчук посмеялась над скандалом, который гремит уже несколько дней между Кристиной Асмус и Гариком Харламовым.

Девушка выложила в своих социальных сетях видео, на котором целуется со своей собакой, при этом на фоне слышен мужской голос из телевизора. Подпись на видео гласит: «Как отвлечься от просмотра сериала».

Instagram* / katerinakovalchyk

Напомним, что Катерина состояла с шоуменом в романтических отношениях. Вместе ли они сейчас — неизвестно.

Ранее Асмус опубликовала совместное фото с бывшим мужем и призвала его к ответу. Она объяснила, что после развода никак не комментировала разрыв, в то время как Харламов неоднократно заявлял, что якобы супруга отобрала у него дом за 100 миллионов рублей и вообще обобрала до нитки. Гарик ответил не менее хлестко и подчеркнул, что и Кристина, и дочь Анастасия якобы находятся на его полном обеспечении. Ответ Асмус шокировал публику.

Актриса призналась, что она все еще делит дом с общим мужем. Кроме того, она написала, что Харламов «угрозами запретил съезжать», и давал деньги только «пополам за коммуналку».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как свекровь унизила Кристину Асмус за слова о Харламове.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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