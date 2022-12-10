Два дома разрушено и 20 повреждено украинскими обстрелами в поселке ЛНР

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23

Удары наносились из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Два дома разрушено и 20 повреждено украинскими обстрелами в поселке ЛНР

Фото: © РИА Новости / Максим Захаров

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Два дома разрушены и еще 20 повреждены в поселке Новопсков в Луганской народной республике (ЛНР) в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что удар по населенному пункту был нанесен из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Всего было выпущено три ракеты.

В этот же день ВСУ атаковали Горностаевку в Херсонской области. Там также применялись HIMARS, выпустившие четыре ракеты. В очередной раз досталось и Донецку. Украинские боевики обстреляли столицу Донецкой народной республики (ДНР) из РСЗО «Град». Сообщается о десяти выпущенных по городу боеприпасах, от которых особенно сильно пострадал Киевский район.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине в ближайшие месяцы ждут поставок американских и немецких танков. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью украинским СМИ.

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