Захарова: Евросоюз годами моделировал ситуацию в Косово

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 21

Захарова: Евросоюз годами моделировал нынешнее обострение конфликта в Косово

Захарова: Евросоюз годами моделировал ситуацию в Косово

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Накануне президент Сербии Александр Вучич направил запрос командованию НАТО о распределении армии в Косово.

Европейский союз (ЕС) годами моделировал нынешнюю ситуацию в Косово. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она прокомментировала заявление премьера Сербии Аны Брнабич о том, что страна находится на грани войны из-за премьера Косова и абсолютного бездействия Евросоюза.

«Ну почему же „бездействия“. Это как раз та ситуация, которую Евросоюз, по сути, моделировал годами», — написала Мария Захарова.

Накануне косовские сербы возвели баррикады из-за задержания косовоалбанскими властями экс-полицейского МВД Деяна Пантича по подозрению «в терроризме». Ночью протестующие расставили палатки и дежурили у баррикад.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что направит официальный запрос командованию миссии НАТО о распределении сербской армии в Косово и Метохии.

Ранее 5-tv.ru приводил комментарий Марии Захаровой по заявлению экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о минских соглашениях.

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