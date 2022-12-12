В День Конституции SHAMAN представил гимн России в своей авторской аранжировке

В День Конституции РФ 12 декабря, автор и исполнитель хитов «Встанем» и «Я русский» Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, выпустил Государственный гимн России в своей оригинальной аранжировке. Впервые главная песня страны в его интерпретации прозвучала в День Государственного флага в Ялте, 22 августа. Композиция удерживала первое место в трендах YouTube более трех недель подряд.

Гимн РФ органично вписался в репертуар SHAMAN и стал неотъемлемой его частью. Теперь он завершает каждое сольное выступление артиста. Музыкант, по собственным словам, придал песне звучание рок-баллады с фольклорными элементами в вокале, ставшими его визитной карточкой. По мнению исполнителя, композитор гимна Александр Александров создал уникальную мелодию, сочетающую в себе торжественную значимость и распевность народных мотивов, соединил несколько исторических эпох.

«Мы воспринимаем гимн, как один из официальных государственных символов, но забываем, что, в первую очередь, это очень мощная песня! Не теряющий со временем актуальности настоящий хит… Он объединяет сограждан самых разных национальностей и возрастов в особо важные моменты их жизни, придает сил и вдохновляет. Его глубина и многогранность олицетворяют саму Россию», — говорит SHAMAN.

30 сентября, когда в состав РФ вошли освобожденные регионы Донбасса, SHAMAN спел гимн вместе с президентом Владимиром Путиным на концерте «Вместе навсегда», собравшем более 200 тысяч участников и миллионы телезрителей у экранов. Этот ролик попал в топ трендов YouTube уже следующим утром. Ко Дню конституции певец выпустил гимн на всех популярных цифровых аудиоплатформах. На своем YouTube-канале артист опубликовал клип, в который вошли кадры выступления в Ледовым дворцом спорта «Татнефть Арена» в Казани.

На этом концерте работала также съемочная группа 5-tv.ru. Командой был снят документальный фильм об артисте. Полную версию интервью с музыкантом, ставшим главным открытием 2022 года, смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN». Ранее, писал 5-tv.ru, исполнитель рассказал, как пришел к идее выпустить свою версию гимна РФ и как он чувствовал себя на одной сцене с президентом.