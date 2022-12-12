Глава Сербии Вучич предрек себе «самую тяжелую ночь» за все время президентства

На фоне очередного обострения конфликта между Сербией и Косово лидер республики обвинил в происходящем США.

Ночь с 11 на 12 декабря будет самой тяжелой за все время президентства для главы Сербии Александра Вучича. Об этом сам лидер республики заявил по итогам заседания Совбеза, пишет URA.RU. Высказывание прозвучало в контексте обсуждения напряженности в Косово и Метохии. Вучич указал на соответствующую ситуации атмосферу как в стране, так и в президентской резиденции.

«Сегодня, для меня во всяком случае, самый трудный день с тех пор, как я стал президентом, впереди, наверное, самая трудная ночь, нас прижали к стенке, наш долг призвать к миру», — сказал он в эфире RTS.

Глава государства подчеркнул, что останется вместе с сербами, а также добавил, что винит США в конфликт между Сербией и Косово. По словам Вучича, Белый дом защищает свое «детище», однако не соблюдает ни одного из подписанных соглашений. Речь идет, в том числе, о Брюссельском и Вашингтонском договорах, резолюции 1244 Совбеза ООН и Уставе международной организации. Вучич настаивает, что Штаты и руководители Косово действуют по принципу «нам можно все, что и сколько захотим».

Накануне сотни спецназовцев МВД Косово на бронированных машинах вторглись на северные территории самопровозглашенной республики, населенные преимущественно сербами. Они заняли объект на плотине «Газиводе» (источник воды для местной ГЭС), сняли сербские флаги и выгнали охранника.

СМИ сообщают, что силовики блокировали главную дорогу, соединяющую город Митровица с остальными землями района. Официально спецназ контролирует безопасность на данной территории, но сербы ощущают угрозу. Все общественные заведения в населенном пункте закрыты, люди боятся покидать свои дома. Правительство Сербии не исключает вероятности отправки на север Косово своего спецназа и армейских подразделений.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз годами моделировал нынешнее обострение конфликта в Косово.