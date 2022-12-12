«Инцидент исчерпан»: Лепс с помощью денег помирился с потерпевшим в драке

Мужчина, ввязавшийся в конфликт с артистом, получил перелом носовой перегородки.

Уголовное дело против народного артиста России Григория Лепса касаемо драки у бара в Санкт-Петербурге прекратят в связи с примирением сторон. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru сообщил адвокат потерпевшего Евгений Хейфец.

По словам специалиста, его подопечный Дмитрий Горбачев подал заявление в правоохранительные органы с просьбой прекратить уголовное преследование Григория Лепса. Дело в том, что народный артист возместил причиненный Горбачеву ущерб и стороны пришли к примирению.

«Подано заявление с просьбой прекратить уголовное преследование в отношении Лепса и Урюпина в связи с примирением с потерпевшими. Ущерб возмещен в полном размере, никаких претензий не имеем, считаем инцидент исчерпанным», — прокомментировал ситуацию Евгений Хейфец.

А примирение было необходимо: 39-летний Дмитрий Горбачев заявил о переломе носа со смещением в результате нападения на него Григория Лепса.

Ранее 5-tv.ru привел рассказ очевидца о начале драки с участием Григория Лепса.