«Инцидент исчерпан»: Лепс с помощью денег помирился с потерпевшим в драке

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 109

Уголовное дело о драке с участием Лепса прекращено в связи с примирением сторон

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; ust-ka.com Сайт юридической компании; 5-tv.ru

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Мужчина, ввязавшийся в конфликт с артистом, получил перелом носовой перегородки.

Уголовное дело против народного артиста России Григория Лепса касаемо драки у бара в Санкт-Петербурге прекратят в связи с примирением сторон. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru сообщил адвокат потерпевшего Евгений Хейфец.

По словам специалиста, его подопечный Дмитрий Горбачев подал заявление в правоохранительные органы с просьбой прекратить уголовное преследование Григория Лепса. Дело в том, что народный артист возместил причиненный Горбачеву ущерб и стороны пришли к примирению.

«Подано заявление с просьбой прекратить уголовное преследование в отношении Лепса и Урюпина в связи с примирением с потерпевшими. Ущерб возмещен в полном размере, никаких претензий не имеем, считаем инцидент исчерпанным», — прокомментировал ситуацию Евгений Хейфец.

А примирение было необходимо: 39-летний Дмитрий Горбачев заявил о переломе носа со смещением в результате нападения на него Григория Лепса.

Ранее 5-tv.ru привел рассказ очевидца о начале драки с участием Григория Лепса.

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