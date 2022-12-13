Российская армия за сутки отразила три контратаки ВСУ на донецком направлении

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 103

МО РФ сообщило об отражении трех контратак ВСУ на донецком направлении за сутки

Фото, видео: Минобороны РФ

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Тема:
Спецоперация

Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ уничтожили семь пунктов управления украинских войск под Харьковом, в ДНР и Запорожской области.

Российские войска в ходе наступления на донецком направлении за сутки отразили три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что потери противника в результате неудачных атак составили свыше 30 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.

Большие потери украинские войска понесли и на южно-донецком направлении. Там российские бойцы сорвали попытку контратаки мотопехотной роты ВСУ в направлении населенного пункта Павловка Донецкой народной республики (ДНР). При этом было убито и ранено до 50 украинских боевиков, три боевые бронированные машины и три пикапа.

Кроме того, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии Вооруженные силы России уничтожили семь пунктов управления ВСУ у населенных пунктов Кисловка, Крахмальное, Берестовое и Моначиновка в Харьковской области, а также возле Георгиевки и Водяного в ДНР и у Желтой Кручи в Запорожской области.

В этот же день Минобороны сообщило, что российская артиллерия нанесла массированный удар по местам скопления и позициям ВСУ и иностранных наемников на купянском направлении, уничтожив более 40 боевиков, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Ранее 5-tv.ru показал кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Западного военного округа в зоне проведения спецоперации на Украине.

Тема:
Спецоперация
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