В ЛНР сообщили, что украинские военные используют для пыток электрические стулья

На территории Луганской народной республики нашли стулья с проводами и затяжками для конечностей в зданиях, которые ранее занимали Вооруженные силы Украины. О пытках ВСУ корреспонденту URA.RU рассказали советник главы ЛНР Анна Сорока и уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.

По их рассказам, украинские военные пытали как военнопленных, так и мирное население.

«На освобожденных территориях нами были обнаружены явные признаки пыточных — стулья с проводами и затяжками для рук и ног, следы крови. В подвале единственной школы села Трехизбенка, в котором ранее находился штаб ВСУ, при просмотре стен с помощью ультрафиолета были отчетливо видны следы человеческой крови», — рассказала Анна Сорока.

Она также отметила, что работы по поиску тел продолжаются до сих пор. По словам Виктории Сердюковой, пытки не имеют военной необходимости, но жестко применяются против гражданского населения.

«О пытках рассказывал каждый из 150 освобожденных из украинского плена ополченцев. На возвращенных телах луганчан также присутствуют следы нечеловеческого обращения — отрезаны части тела, наличие ожогов и огнестрельных ранений», — рассказала Сердюкова.

Также она отметила жалобы граждан на то, что танки ВСУ подъезжали к домам и уничтожали их, зная, что там живут люди, которые специально демонстрировали белую одежду и флаги.

Луганчане обращались в ООН и правозащитные организации по поводу агрессии со стороны Украины, но реакции так и не получили.

Ранее 5-tv.ru писал о российских военных, которые рассказали о пытках в украинском плену.