🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 декабря, убывающая Луна во Деве советует заняться своим здоровьем, закончить все незавершенные дела и отдаться потоку сознания.

♈ Овен

Ваше тело заслуживает любви, заботы и внимания. Не пренебрегайте состоянием своего здоровья: вы слишком давно им рискуете, не отдыхая в полной мере и не находя времени на посещение врача.

Космический совет: займитесь своим здоровьем.

♉ Телец

Вы пытаетесь сделать все и быть везде одновременно. Но Вселенная спешит напомнить, что это удается почти никому, так что перестаньте себя изнурять большим количеством работы и забот. Научитесь делегировать и отпускать ситуацию.

Космический совет: научитесь равноценно делегировать обязанности.

♊ Близнецы

Звезды знают, как вы боитесь одиночества. Но ваша проблема в том, что вы не руководствуетесь сердцем при выборе партнера. Пересмотрите свои взгляды и решите, что важно для вас на данном этапе: выгода или чувства?

Космический совет: выбирайте сердцем, а не разумом.

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♋ Рак

Вы не похожи на других — это факт. Однако не стоит считать себя выше и лучше всех, возводя себя на высокий пьедестал. Сбейте с себя всю спесь и относитесь проще как к людям, так и к различным жизненным ситуациям.

Космический совет: не возводите себя на пьедестал.

♌ Лев

Иногда нужно просто смириться с тем, что некоторые люди будут учить нас жизни. К несчастью, часть из них обожает провоцировать конфликты и выводить других из себя. Не поддавайтесь сегодня на подобные провокации. Помните, что даже у неприятных людей есть чему поучиться.

Космический совет: избегайте сегодня конфликтов.

♍ Дева

Вы часто идете на компромисс и многие стали этим пользоваться. Сейчас вам просто необходимо найти баланс, попробовать понять, что делает вас по-настоящему счастливыми. Резкая смена деятельности или шаг, который от вас никто не ожидает — сегодня станет пропуском в новую жизнь.

Космический совет: сделайте то, о чем давно мечтали.

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♎ Весы

Энергии Вселенной бывают совершенно противоположными. Их столкновение в конечном счете создает гармонию. Сегодня звезды призывают вас подумать о том, как вы справляетесь с противоречиями. Можете ли вы быть мягким, но настойчивым или скромным, но смелым? Сегодня вам пригодится тонкий подход к окружающему миру.

Космический совет: пришло время сделать шаг вперед.

♏ Скорпион

В эти зимние дни легко спуститься по нисходящей спирали. Сегодня вам не нужно искать солнечный свет там, где его нет. Однако вам также не нужно изолировать себя от людей, которые заботятся о вас.

Космический совет: перестаньте хандрить.

♐ Стрелец

Сегодня звезды просят вас задуматься о важности созидания. Причем вам нужно переключить свое внимание на локальные, а не глобальные цели. Подумайте, чего вы хотите достичь в ближайшие недели.

Космический совет: новый проект ждет, когда вы к нему приступите.

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♑ Козерог

Пришло время сделать то, что у вас получается лучше всего — взглянуть на картину целиком. Как вы хотите, чтобы выглядели следующие несколько лет? Уделите время планированию, а также поиску мест, которые вас вдохновляют.

Космический совет: займитесь планированием на следующие несколько лет.

♒ Водолей

Вот в чем ваша ценность — в уникальности и стремлении жить на своих условиях. Сегодня вам нужно найти себе дело, которое послужит обществу. Обретите цель и покажите всем свою магию. Вы здесь не для того, чтобы бороться за лучшее рабочее кресло.

Космический совет: играйте только на своих условиях.

♊ Рыбы

Настройтесь на лунные потоки. Сегодня они как никогда могущественные. Наступило время сдачи и освобождения; очистки эмоционального мусорного бака, чтобы вы могли начать все заново.

Космический совет: начните все с чистого листа.

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