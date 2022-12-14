Косовские албанцы совершили силовой захват власти

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 110

В правительстве Сербии происходящее назвали «коварным планом» и «фарсом» премьер-министра Косово Альбина Курти.

Косовские албанцы совершили силовой захват власти

Фото: ANDREJ CUKIC / EPA / ТАСС

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Косовские албанцы в северной части Косова и Метохии совершили силовой захват власти путем юридического насилия и при помощи полиции. Об этом сообщил глава Канцелярии по Косову и Метохии при кабинете министров Сербии Петар Петкович. Его обращение появилось на официальном сайте правительства.

По словам представителя власти, заговорщики заняли места сербов в муниципалитете Косовска-Митровица.

«За них никто не голосовал и у них нет ни большинства, ни поддержки сербского народа», — поспешил отметить Петкович и назвал произошедшее «коварным» планом и «фарсом» премьер-министра Косова Альбина Курти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сербия перебросила бронетехнику на границу с Косово.

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