Сербия перебросила бронетехнику на границу с Косово

Сербия перебросила бронетехнику к границе с Косово. Как пишут на местных ресурсах, туда прибыл Нишский корпус вместе с 63-й десантной бригадой — военные находятся всего в семи километрах от линии разграничения. А накануне спецназ самопровозглашенного Косово занял объект на важнейшей плотине региона. Вооруженные силовики ворвались туда, отобрав ключи у охраны и порвали сербские флаги.

Глава канцелярии Косово рассказал, что уже сообщил об инциденте спецпредставителю ЕС по Западным Балканам. Ответа пока не последовало. А вот реакция на возведения баррикад на севере республики уже поступила. Жозеп Боррель потребовал от сербов их убрать.

На этом фоне глава Сербии Александр Вучич назвал 11 декабря самым тяжелым днем на посту президента. И вновь обвинил международное сообщество в игнорировании проблем сербов.

«Своей политикой террора премьер Курти и приштинские власти пытаются покончить, как они говорят, с „сербской проблемой“ в Косове и Метохии. Спецподразделения косовской полиции сегодня вновь вторглись на территорию края, где большинство — сербы. И, похоже, в этом участвуют не только власти Приштины, но и добрая часть международного сообщества, которая делает вид, что не видит, что происходит», — заявил Вучич.

Волнения на Севере Косово начались после ареста полицейского, этнического серба, и в регионе появились баррикады. Обстановка там сейчас спокойная, но напряженная, пишут местные СМИ.