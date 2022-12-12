Сербия перебросила бронетехнику на границу с Косово

Эфирная новость 53

Военные находятся всего в семи километрах от линии разграничения.

Фото, видео: STR / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Сербия перебросила бронетехнику к границе с Косово. Как пишут на местных ресурсах, туда прибыл Нишский корпус вместе с 63-й десантной бригадой — военные находятся всего в семи километрах от линии разграничения. А накануне спецназ самопровозглашенного Косово занял объект на важнейшей плотине региона. Вооруженные силовики ворвались туда, отобрав ключи у охраны и порвали сербские флаги.

Глава канцелярии Косово рассказал, что уже сообщил об инциденте спецпредставителю ЕС по Западным Балканам. Ответа пока не последовало. А вот реакция на возведения баррикад на севере республики уже поступила. Жозеп Боррель потребовал от сербов их убрать.

На этом фоне глава Сербии Александр Вучич назвал 11 декабря самым тяжелым днем на посту президента. И вновь обвинил международное сообщество в игнорировании проблем сербов.

«Своей политикой террора премьер Курти и приштинские власти пытаются покончить, как они говорят, с „сербской проблемой“ в Косове и Метохии. Спецподразделения косовской полиции сегодня вновь вторглись на территорию края, где большинство — сербы. И, похоже, в этом участвуют не только власти Приштины, но и добрая часть международного сообщества, которая делает вид, что не видит, что происходит», — заявил Вучич.

Волнения на Севере Косово начались после ареста полицейского, этнического серба, и в регионе появились баррикады. Обстановка там сейчас спокойная, но напряженная, пишут местные СМИ.

+3° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.38
-0.19 65.84
0.16
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 декабря

Последние новости

8:08
Кикбоксер выстрелил из «травмата» в петербурженку в баре и избил ее
8:00
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 декабря
7:55
Победивший рак Левкин сообщил, что причиной болезни называли поездку в Чернобыль
7:42
Тропический ливень накрыл Москву — растоплена треть снега в городе
7:30
Как выбрать надежный аккумулятор для легкового автомобиля
7:29
ЗРК раздора: падение ракеты в Польше начало раскол в ЕС о поставках оружия Киеву

Сейчас читают

Клявер и Костюшкин объявили о возрождении «Чай вдвоем»: «Слушатель этого хочет»
«Обсуждают, как возвращаться»: зачем Орбакайте встретилась с Хаматовой в США
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Чем опасны бутерброды с красной икрой на Новый год — видео
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023