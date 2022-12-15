Безденежье или давление: почему Кристина Асмус не съезжает от Гарика Харламова

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 29

Адвокат Алешкин заявил, что Гарик Харламов не будет делить имущество с Асмус

Безденежье или давление: почему Кристина Асмус не съезжает от Гарика Харламова

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Тема:
Конфликт Харламова и Асмус

Есть ли какая-то недвижимость у самой актрисы?

Актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов продолжают публично оскорблять друг друга в социальных сетях. И это несмотря на то, что живут они буквально под одной крышей — в особняке юмориста на Рублевке вместе с его матерью.

Сама артистка обвиняла Харламова в жадности: якобы тот угрозами удерживает их с дочкой в своем доме и не помогает купить квартиру. Однако на это ответила бывшая свекровь: оказывается, ее сын давно обеспечил ребенка несколькими квартирами.

Почему же тогда актриса не переезжает в апартаменты дочки? Как выяснил KP.RU, у Асмус нет собственной недвижимости. Все ее богатство — роскошный внедорожник Porsche Macan S. Кроме того, у восьмилетней Насти Харламовой тоже нет квадратных метров.

Почему Харламов не делится с Асмус?

В собственности Гарика не только коттедж на Рублевском шоссе, шикарная квартира в самом центре Москвы, но и половина доли в «двушке» на окраине столицы, где он когда-то жил со своей мамой.

Но это было куплено до женитьбы на Кристине. Шоумен приобрел особняк как раз между разводом и вторым браком. За время брака пара купила только автомобиль Porshe Cayenne в 2018 году.

«Таким образом, отдавать половину дома на Рублевке бывшей супруге юморист не обязан — это имущество не нажито в браке. По закону, делить положено только автомобиль Харламова, приобретенный за время семейной жизни. Однако, машина Кристина Асмус также подлежит разделу, если она была куплена в браке. Таким образом, экс-супруги остаются каждый при своем: никто никому ничего не должен», — рассказал адвокат Андрей Алешкин.

Как ранее писал 5-tv.ru, эксперт Ирена Сирма рассказала, почему Гарик Харламов до сих пор живет с мамой.

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Конфликт Харламова и Асмус
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