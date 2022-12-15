Скончалась вдова народного артиста России Михаила Светина Бронислава Проскурнина

Умерла супруга покойного народного артиста России Михаила Светина Бронислава Проскурнина. Печальное известие сообщила «Российская газета». Артистке был 81 год. Что стало причиной смерти, пока неизвестно.

Проскурина родилась 25 июня 1941 года в Игнатьево Свердловской области. После школы она поступила в театральное училище, а с 1960 года стала играть в театрах Иркутска, Кемерово, Пензы, Петрозаводска.

Первым фильм-спектаклем, в котором сыграла Проскурнина, стао «Не все коту масленица» в 1978 году. Позже зрители могли увидеть ее в фильмах «Дома» по одноименному роману Федора Абрамова, «Предел возможного», «Бесы». В последний раз актриса сыграла в 2010 году в биографическом фильме «Главное, чтобы костюмчик сидел», посвященный супругу.

Вместе со Светиным Проскурнина прожила 56 лет вплоть до его смерти в 2015 году. Актера похоронили на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Где найдет последнее пристанище его супруга, пока не уточняется.

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