Более тысячи человек приняли участие в митинге в поддержку РФ близ базы НАТО в Италии. Акция протеста против антироссийских санкций состоялась в Авиано, где дислоцируются американские военные. Организатором выступило местное политическое сообщество «Единая Италия», сотрудничающее с партией «Единая Россия». Его основатель Амедео Авондет сообщил корреспонденту ТАСС, что к 1 января 2023 года зарегистрирует движение в качестве политической партии.

Руководитель также отметил, что в рядах «Единой Италии» есть представители разных убеждений — и правые, и крайне левые, и бывшие члены «Движения „Пять звезд“». Целью работы объединения он видит преодоление идеологических барьеров. Организацию на митинге у базы НАТО также поддержали «Фронт несогласия» и другие ассоциации разного характера из разных регионов страны.

Участники акции протеста требовали прекратить поставки вооружений на Украину, а деньгами, которые тратятся сейчас на оружие, компенсировать трудности итальянских семей и предприятий, оказавшихся в ловушке экономического кризиса. Манифестанты осудили нарастающую русофобию и призвали содействовать формированию многополярного мира, в котором каждая нация пользовалась бы уважением соседей.

Члены партии «Единая Россия» записали видеообращение, которое было продемонстрировано на митинге. Одна из его авторов Ирина Елиферова в данный момент находится в Донбассе. В числе митингующих можно было заметить Ольгу Игнатьеву — политическую беженку, проживающую в Италии, выжившую после трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Участники акции протеста осуждали «войну НАТО» и призывали членов блока выйти из его состава.

Ранее, писал 5-tv.ru, в МИД РФ рассказали об ущербе, который Евросоюз наносит сам себе антироссийскими санкциями. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила о неспособности руководителей ЕС признать бесполезность регулярных ограничений и попыток давления на Москву.